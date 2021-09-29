МВД показало допрос предполагаемого педофила из Домодедова

Подозреваемый пытался изнасиловать малолетнюю за гаражами.

В МВД России показали допрос предполагаемого педофила из Домодедова. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на ролик, предоставленный правоохранительными органами. В кадре показан 51-летний уроженец Ярославской области. Он заявил оперативникам о том, что не знает, почему его поймали и в чем подозревают. Ранее фигурант расследования был неоднократно судим.

Полиция считает, что мужчина сначала заговорил с девятилетней девочкой по Восточной улице в подмосковном городе. Он выбрал предлог оказания помощи. Затем подозреваемый предпринял попытку совершить в отношении малолетней жертвы акт сексуального насилия. Местный житель планировал затащить девочку за гаражи, но ему помешала семейная пара, которая стала очевидцами событий. После задержания злоумышленник был доставлен в отделение Следственного комитета.

В подмосковном Домодедово полицейские задержали подозреваемых в сбыте более 100 доз героина.

Фото и видео: ГУ МВД России по Московской области