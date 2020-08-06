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МВД опубликовало видео наезда на двух женщин в Батайском проезде в Москве

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

МВД Москвы опубликовало видео с камеры наблюдения с моментом смертельного наезда на пешеходов. 

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности ДТП, которое произошло накануне вечером в Москве. Авария произошла около 9 часов вечера у дома 31 по Батайскому проезду. Водитель на Mercedes-Benz E320 в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) наехал на двух пешеходов женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одна из женщин от полученных травм скончалась на месте ДТП, вторая с травмами различной тяжести доставлена в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас в сети МВД опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором отчетливо виден момент аварии.

На видео видно, что автомобиль несется на огромной скорости, даже не притормаживая у перехода, где идут люди. 

Сегодня ранее:Видео с места аварии: В Тамбовской области в лобовом ДТП погибли двое взрослых и 4-летний ребенок

Видео: МВД РФ по Москве

Фото: 112

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия, Новости России,

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