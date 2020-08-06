Видео с места аварии: В Тамбовской области в лобовом ДТП погибли двое взрослых и 4-летний ребенок

Обе машины в Тамбовской области были транзитом.

В Тамбовской области в результате ДТП погибли двое взрослых и 4-летний ребенок.

Авария произошла ночью в 2 часа 45 минут на 528 км автодороги Р22 "Каспий" в Сампурском районе Тамбовской области. На трассе столкнулись автомобиль "Киа Рио" (ехал транзитом в направлении Москвы) под управлением женщины 1971 года рождения и автомобиль "Рендж Ровер" (также транзитом через Тамбовскую область в обратном направлении).

В результате мощного столкновения погибли все, кто были в "Киа", женщина водитель, мужчина - пассажир 1992 года рождения и 4-летний ребенок. Водитель внедорожника и его пассажирка 1971 года рождения с травмами госпитализированы в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото и видео: МВД РФ по Тамбовской области