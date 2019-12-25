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В Москве пьяный водитель на иномарке сбил на переходе двух женщин
Сегодня, 10:25
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MShaffter

В Москве пьяный водитель на иномарке сбил на переходе двух женщин

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Одна из женщин скончалась на месте ДТП, вторая с травмами госпитализирована в больницу.

В Москве водитель на иномарке в алкогольном опьянении сбил на переходе двух женщин.

ТАСС со ссылкой на  пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает, что накануне вечером, 5 августа, около 9 часов у дома 31 по Батайскому проезду водитель на Mercedes-Benz E320 в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) наехал на двух пешеходов женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одна из женщин от полученных травм скончалась на месте ДТП, вторая с травмами различной тяжести доставлена в больницу.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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