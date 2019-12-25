В Саратовской области локомотив срезал кабину КАМАЗа

Водитель грузовика хотел успеть проскочить переезд перед самым поездом, но не успел.

В Саратовской области КАМАЗ столкнулся с локомотивом.

ДТП произошло сегодня утром, 5 августа, около 9 часов на 76-м километре участка пути Звезда-Ершов. 60-летний водитель КАМАЗа с прицепом груженый зерном хотел проскочить железнодорожный переезд перед идущим локомотивом, но не успел. Локомотив врезался в грузовик и снес ему кабину.

В результате ДТП водитель машины с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

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Фото: ВК, Типичное Балаково