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В Саратовской области локомотив срезал кабину КАМАЗа
Сегодня, 15:14
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MShaffter

В Саратовской области локомотив срезал кабину КАМАЗа

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Водитель грузовика хотел успеть проскочить переезд перед самым поездом, но не успел.

В Саратовской области КАМАЗ столкнулся с локомотивом.

ДТП произошло сегодня утром, 5 августа, около 9 часов на 76-м километре участка пути Звезда-Ершов. 60-летний водитель КАМАЗа с прицепом груженый зерном хотел проскочить железнодорожный переезд перед идущим локомотивом, но не успел. Локомотив врезался в грузовик и снес ему кабину.

В результате ДТП водитель машины с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

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Фото: ВК, Типичное Балаково

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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