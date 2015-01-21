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МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России

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Денис Монастырский заявил о том, что полиция нашла злоумышленника.

МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава профильного правоохранительного ведомства Денис Монастырский. Мероприятия транслировал местный телеканал Рада.

Недавно было задержано лицо, которое совершило это преступление. Собственно, ведутся сейчас следственные действия с этим лицом, а также лицами, которые могли быть заказчиками этого преступления.

Денис Монастырский, глава МВД Украины

Известно, что инцидент с участием дипломатического учреждения произошел во Львове. Мужчина кинул тарой с зажигательной смесью в забор генерального консульства России. Это нападение произошло в темное время суток. Здание не пострадало, как и его сотрудники. Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство. Генконсульство направило ноту в МИД страны с просьбой ужесточить контроль ради безопасности дипломатов.

Глава МВД Украины планирует обустроить границу с Белоруссией и РФ в 2022 году.

Фото и видео: Youtube/in time Ukraine

Теги: денис монастырский, консульство, мвд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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