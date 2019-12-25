Глава МВД Украины планирует обустроить границу с Белоруссией и РФ в 2022 году

Денис Монастырский рассказал о ситуации с госграницей Киева.

Глава МВД Украины заявил, что планирует обустроить государственную границу с Белоруссией и РФ в 2022 году. Такое заявление Денис Монастырский сделал в эфире местного телеканала "Украина-24". Чиновник заявил, что после посещения границы пришел в ужас из-за того, что ее "физически нет". Спикер заметил, что для него это является большой трагедией.

Моя задача как министра - и эта задача была сформулирована президентом Зеленским, - что должна быть построена граница, и в следующем году мы планируем построить ее и на украино-белорусском и на украино-российском участках границы. Денис Монастырский, глава МВД Украины

Эксперт заметил, что сейчас граница со стороны Киева охраняется только силами пограничной службы, национальной гвардии и правоохранительными органами. При этом физического воплощения слова "граница" министр не увидел. С одной стороны на участке находится лесной массив, с другой - поле и лес.

Экс-глава МВД Украины завил, что у него есть план по возвращению Крыма.

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