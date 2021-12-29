Украинская полиция узнала о подготовке массовых беспорядков в стране

Организаторы беспорядков планировали показать их по центральным телеканалам.

Украинские полицейские задержали людей, которые планировали организовать массовые беспорядки под стенами Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, акция злоумышленников была запланирована на 31 января. Ее целью являлась "дестабилизация ситуации в стране". Министр добавил, что по плану организаторов беспорядков, "должна была пролиться кровь".

Причем была заготовлена бутафорская кровь, которая вследствие этих конфликтов с правоохранителями должна была пролиться среди активистов. Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были засвидетельствовать соответствии травмирования псевдоактивистов – и показать это по всем центральным каналам. Денис Монастырский, глава МВД Украины

Глава Национальной полиции Игорь Клименко добавил, что во время беспорядков могла быть применена "технология сакральной жертвы". Задержанные лица, по его словам, планировали инсценировать смерть одного из участников митинга, чтобы это спровоцировало дополнительные волнения.

Отмечается, что акции организаторы приобрели 200 дымовых шашек, 200 файеров, 10 огнетушителей, 20 шин, а также рации, флаги, листовки, баннеры, бутафорскую кровь и медицинские жилеты.

К беспорядкам планировали подключить до пяти тысяч человек. Предполагалось, что после Киева беспорядки должны были прокатиться по Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областям, отметил Клименко.

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Видео: Youtube / Національна поліція України