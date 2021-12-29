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Депутат Европарламента назвала власти Украины "наркоманами" из-за РФ
Сегодня, 9:57
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Депутат Европарламента назвала власти Украины "наркоманами" из-за РФ

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Виола фон Крамон прокомментировала высказывание политика Давида Арахамии.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который усомнился в готовящемся "российском вторжении". Своим мнение она поделилась на cтранице в Twitter.

Арахамия обвинил Запад в нагнетании паники вокруг отношений между РФ и Украиной. По его словам, он не знает "реальной причины, по которой США так делают", однако уточнил, что это вредит экономике страны.

Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?

Виола фон Крамон, депутат ЕП

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор действующего главы государства Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ряд СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщили, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность, потому как украинская сторона "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны Вашингтона.

Фото: Instagram / violavoncramon

Теги: виола фон крамон, давид арахамия, европарламент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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