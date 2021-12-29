  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД Украины провели учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Сегодня, 14:26
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В МВД Украины провели учения в Чернобыльской зоне отчуждения

0 0

Силовики провели масштабные тренировки в Припяти.

МВД Украины провели учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили представители ведомства на официальном сайте. Военнослужащие учились вести бой в городских условиях на территории Припяти Киевской области.

Во время тактико-специальных учений 4 февраля в Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации.

пресс-служба МВД Украины

Сотрудники правоохранительных и силовых структур отработали слаженность действий при выполнении задач по защите населенного пункта, а также ликвидацию последствий вооруженной деятельности. В частности, украинцы проводили мероприятия по воздушной разведке, работе снайперов, уничтожению противника, который принял решение об отступлении. на завершающем этапе военные оказали медицинскую помощь пострадавшим, эвакуировали население и зачищали участки от минно-взрывных средств.

Данные тренировки стали первыми для украинских силовиков в зоне ЧАЭС. 

Welt: Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: аэс, зона отчуждения, мвд, припять, чернобыль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии