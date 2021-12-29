В МВД Украины провели учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Силовики провели масштабные тренировки в Припяти.

МВД Украины провели учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили представители ведомства на официальном сайте. Военнослужащие учились вести бой в городских условиях на территории Припяти Киевской области.

Во время тактико-специальных учений 4 февраля в Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации. пресс-служба МВД Украины

Сотрудники правоохранительных и силовых структур отработали слаженность действий при выполнении задач по защите населенного пункта, а также ликвидацию последствий вооруженной деятельности. В частности, украинцы проводили мероприятия по воздушной разведке, работе снайперов, уничтожению противника, который принял решение об отступлении. на завершающем этапе военные оказали медицинскую помощь пострадавшим, эвакуировали население и зачищали участки от минно-взрывных средств.

Данные тренировки стали первыми для украинских силовиков в зоне ЧАЭС.

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