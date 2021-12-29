Welt: Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии

Киев изолированно проверит работу своей системы.

Украина в феврале на 72 часа отключится от энергетических сетей России и Белоруссии. Об этом сообщили немецкие журналисты из издания Welt am Sonntag. По данным СМИ, временное отключение произойдет в конце месяца - с 24 по 26 числа. В этот период Киев протестирует работу собственной системы в изолированном режиме.

Второе тестирование Украина запланировала в летний период 2022 года. национальная система Киева планирует подключиться к европейской электрической сети в начале 2023 года. В СМИ сообщили о том, что в начале текущей недели начались переговоры с членами правительства ФРГ и советником Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амосом Хохштейном.

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