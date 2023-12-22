Стала известна причина отключения света в Красногвардейском районе

Свет уже вернулся в квартиры жителей Красногвардейского и Калининского районов. Электричество дали в 6:30 утра.

Петербуржцам назвали причину отключения света в Красногвардейском районе. Жители остались без электричества из-за технологического нарушения на оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба компании "Россети Ленэнерго".

На место случившегося прибыли аварийные бригады. Для местных жителей сделали резервные схемы электроснабжения. Свет уже вернулся в квартиры жителей Красногвардейского и Калининского районов. Электричество дали в 6:30 утра.

В соцсетях петербуржцы рассказали, что их напугал громкий звук, после которого выключился свет. По предварительным данным, громкий звук раздался из-за неполадок на подстанции.

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Фото: Pxhere