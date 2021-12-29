Канцлер Австрии: действия РФ привели к повышению цены на газ в Европе

Канцлер Австрии заявил, что действия России привели к повышению цены на газ в Европе. Такое заявление Карл Нехаммер сделал во время своего выступления в верхней палате местного парламента. По версии чиновника, Москва намеренно не стала заполнять хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту стоимости на энергетические ресурсы
Была хорошо согласованная стратегия РФ и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, цена на газ действительно драматично выросла. Газ стал дорогим как никогда.
Карл Нехаммер, канцлер Австрии
Напомним, что 2 февраля глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал российским журналистам о том, что Россия не виновата в подорожании газа в Европе. По мнению европейца, скачок цен произошел из-за ряда факторов: на фоне восстановления национальных экономик и наступления отопительного периода. Он призвал РФ как крупного поставщика ресурса сбалансировать рынок и увеличить объемы поставок.
Канцлер ФРГ: "нормандский формат" удалось оживить.
Фото и видео: Twitter / karlnehammer
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