Канцлер Австрии: действия РФ привели к повышению цены на газ в Европе

Карл Нехаммер рассказал о "стратегии" российского энергетического оператора.

Канцлер Австрии заявил, что действия России привели к повышению цены на газ в Европе. Такое заявление Карл Нехаммер сделал во время своего выступления в верхней палате местного парламента. По версии чиновника, Москва намеренно не стала заполнять хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту стоимости на энергетические ресурсы

Была хорошо согласованная стратегия РФ и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, цена на газ действительно драматично выросла. Газ стал дорогим как никогда. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Напомним, что 2 февраля глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал российским журналистам о том, что Россия не виновата в подорожании газа в Европе. По мнению европейца, скачок цен произошел из-за ряда факторов: на фоне восстановления национальных экономик и наступления отопительного периода. Он призвал РФ как крупного поставщика ресурса сбалансировать рынок и увеличить объемы поставок.

Канцлер ФРГ: "нормандский формат" удалось оживить.

Фото и видео: Twitter / karlnehammer