Канцлер ФРГ: "нормандский формат" удалось оживить

Олаф Шольц оценил переговоры Франции, Германии, РФ и Украины, которые прошли в Париже.

Канцлер ФРГ заявил, что "нормандский формат" удалось оживить. Такое мнение Олаф Шольц высказал в эфире немецкого телеканала ZDF. Журналисты напомнили зрителям о том, что в саммите принимают участие четыре государства: РФ, Германия, Франция и Украина. Глава правительства Германии считает, что у делегатов осталось много невыясненных вопросов и дискуссий.

Существуют переговоры, ….так называемый "нормандский формат", где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней весьма запутанной ситуации.Нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Канцлер Германии считает, что обстановка на государственной границе России с Украиной складывается довольно серьезная. Он не исключил, что дислокация сил может быть связана с предпосылкой к началу военных действий. По мнению чиновника, Берлин четко говорит о том, к чему готовится и о том, что он видит угрозу для территориальной целостности Киева и вторжения в страну. Однако Шольц считает, что такое поведение будет дорого стоить России. Сейчас стороны предпринимают все усилия для того, чтобы кризис был урегулирован переговорами.

Шольц не планирует посещать Олимпиаду в Пекине.

Фото: ZDF

