Шольц не планирует посещать Олимпиаду в Пекине

Канцлер ФРГ не планирует визит в Китай на время зимних Олимпийских игр.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине. Чиновник не будет находиться в Китае в период с 4 по 20 февраля, когда запланированы торжественные мероприятия и сами соревнования. Такое заявление глава правительства Германии сделал в эфире местного телеканала ZDF.

У меня нет планов такой поездки…Поэтому нельзя предположить, что я внезапно появлюсь там и скажу: "Привет, вот я". Олаф Шольц, канцлер ФРГ

На протяжении многих недель глава правительства Германии отказывался отвечать на вопрос о том, отправится ли он на Олимпийские игры в Китай. По традиции такие крупные международные мероприятия посещает либо канцлер ФРГ, либо глава МИД. Ранее ряд стран решил провести дипломатический бойкот Олимпиады. К США в этом вопросе присоединились Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия. Правозащитники считают, что КНР нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шольц скоро встретится с Путиным.

Фото: ZDF

