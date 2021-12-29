Шольц скоро встретится с Путиным

В Германии рассказали о подготовке рабочего визита канцлера в Москву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ZDF. Глава правительства ФРГ уточнил, что планирует совершить официальный визит в Москву. Конкретную дату своего прибытия в РФ он не назвал.

Я скоро поговорю в Москве на те темы, которые необходимо обсудить. Это запланировано и состоится в ближайшее время. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий политик рассказал, что в настоящее время активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Евросоюзе по вопросу Украины. По мнению Шольца, ФРГ и ЕС практически ничего сейчас больше не волнует, чем напряженность на границе между Киевом и Москвой. По словам немца, он говорил с Путиным по поводу ситуации и стороны "тщательно готовят все, что сейчас необходимо".

Шольц: Россия должна признать, что "сила в правде", а не наоборот.

Фото: ZDF

