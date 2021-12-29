Шольц: Россия должна признать, что "сила в правде", а не наоборот

Берлин выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, отметил канцлер.

Россия должна признать, что "сила в правде", а не наоборот. Об этом в рамках Всемирного экономического форума заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик подчеркнул, Берлин будет защищать интересы Украины в случае "российской агрессии". Кроме того, Шольц призвал Москву воспользоваться выгодами сотрудничества с Германией, а не вступать в конфронтацию с ней.

Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Он в очередной раз отметил, что Берлин выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, однако не уверен, что достичь этого удаться исключительно дипломатией.

Ранее в МИД РФ ответили на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма.

Фото: weforum.org