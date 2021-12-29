В МИД РФ ответили на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма

Вывод войск необходим для стабилизации ситуации вокруг Украины, считает Экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд.

Предложения к Москве со стороны Великобритании о выводе российский войск с территории Крыма смехотворны. Об этом в ходе дискуссии клуба "Валдай" заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

Экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил в ходе мероприятия, что Россия обязана вывести свои войска с территории полуострова. Это необходимо для стабилизации ситуации вокруг Украины, отметил британец.

Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь – это вывести наши силы из Крыма. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, РФ не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

Ранее в Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club