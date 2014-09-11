МВД Украины назвало три версии смерти мэра Кривого Рога

Среди них - неосторожное обращение с оружием.

Министерство внутренних дел Украины назвало три версии смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Их озвучил официальный представитель ведомства Артем Шевченко, передает телевизионный канал "Украина 24".

Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Артем Шевченко, официальный представитель МВД Украины

Напомним, инцидент произошел днем 15 августа. На пульт правоохранительных органов поступило сообщение о нахождении тела Павлова с огнестрельным ранением на пороге его дома. Рядом с ним лежал автомат. По факту смерти мэра Кривого Рога возбуждено уголовное производство по статье "Убийство". Президент страны Владимир Зеленский взял под личный контроль ход расследования данного дела

Ранее в интернете появилось видео из дома главы Кривого Рога, снятое перед инцидентом.

Видео: Україна 24