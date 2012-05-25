  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:32
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО заявило об уничтожении опорного командного пункта ВСУ на купянском направлении

0 0

Артиллерия выполнила задачу на СВО.

Российские артиллеристы из "Западной" группировки сил на специальной военной операции по купянскому направлению уничтожили опорный командный пункт Вооруженных сил Украины. Сотрудники пресс-службы министерства по обороне продемонстрировали в социальных сетях кадры работы расчетов гаубиц. Специалисты объяснили, что чаще всего используются осколочно-фугасные снаряды калибра 122 миллиметра, однако иногда военнослужащие применяют противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды. Боец с позывным "Хлеборез" уточнил, что все солдаты полностью взаимозаменяемы и могут выполнять любые поставленные задачи руководства.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорный командный пункт ВСУ в зоне проведения СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

В России стартовали учения РВСН с комплексами "Ярс".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии