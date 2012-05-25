Артиллерия выполнила задачу на СВО.

Российские артиллеристы из "Западной" группировки сил на специальной военной операции по купянскому направлению уничтожили опорный командный пункт Вооруженных сил Украины. Сотрудники пресс-службы министерства по обороне продемонстрировали в социальных сетях кадры работы расчетов гаубиц. Специалисты объяснили, что чаще всего используются осколочно-фугасные снаряды калибра 122 миллиметра, однако иногда военнослужащие применяют противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды. Боец с позывным "Хлеборез" уточнил, что все солдаты полностью взаимозаменяемы и могут выполнять любые поставленные задачи руководства.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорный командный пункт ВСУ в зоне проведения СВО. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России