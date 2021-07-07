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МО заявило, что танкисты помогли захватить последние позиции ВСУ в Угледаре

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В выполнении боевой задачи на СВО помогли военнослужащие из Камчатского края.

Действия российских танкистов из "ВОсточной" группировки сил стали решающими в штурмах последних укрепленных районов Вооруженных сил Украины в городе Угледаре на территории Донецкой народной республики.

Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве пояснили, что населенный пункт входил в цепь крупных опорных пунктов армии киевского режима на южнодонецком направлении.Там оборона противника оказалась обречена еще с сентября. когда российские штурмовики прорвались одновременно с двух флангов вблизи местных населенных пунктов Водяное и Пречистовка. В тот момент подразделениям помогали и танкисты. Экипаж боевой машины Т-80БВМ. В общей сложности трал этого орудия способен разминировать до 25 взрывоопасных предметов. 

Все действия были доведены до автоматизма, задачи в голове продуманы <...>. Никакого страха во время боя не было. Установленный впереди боевой машины трал выдержал четыре подрыва противотанковых мин, к счастью, экипаж не пострадал.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, минобороны, сво, танки, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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