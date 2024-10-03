Военнослужащие раскрыли подробности выполнения задачи на СВО.

Российская авиация ликвидировала склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, размещенный в районе населенного пункта Разлив на территории Донецкой народной республики, а именно в Донецкой области, все еще остающейся под контролем киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие из профильного ведомства добавили, что боевая задача реализована в зоне проведения специальной военной операции при помощи авиационной бомбы ФАБ-3000.

Авиационным ударом с помощью универсального модуля планирования и коррекции фугасной авиабомбой ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. При этом ударная волна одного такого снаряда позволяет уничтожить взводный опорный пункт армии киевского режима.

Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Корнет".

Фото и видео: Минобороны России