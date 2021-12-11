МО заявило, что расчеты БПЛА и ПТРК уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Задача выполнена на СВО.

Боевые расчеты беспилотников и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" от "Западной" группировки Вооруженных сил России на специальной военной операции выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины.Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны. Специалисты объяснили, что операторы дронов в ежедневном режиме совместно с артиллерией совершают высокоточные удары по целям противника. Огонь ведется в соответствии с командами и исключительно по местам скопления личного состава и техники ВСУ.

Разведывательный беспилотник примерно в двух километрах от наших позиций обнаружил командно-наблюдательный пункт боевиков ВСУ. Такие цели комплекс с музыкальным названием "Фагот" убирает с одной ноты. Главное, отработать быстро - противник как раз из этого пункта уже следит за нашими бойцами. пресс-служба Минобороны РФ

Оператор БПЛА с позывным "Виски" объяснил журналистам информационного агентства "ТАСС", что дроны располагаются на различных высотах - от 100 метров до километра поднимаю БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС