"Центр" выполнил задачу на авдеевском направлении СВО.

Российский боевой расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" при "Центральной" группировке войск уничтожил артиллерийские установки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что после получения координат цели противника от разведки, произведенной беспилотниками, орудие выполнило наводку. Далее огнем 152-миллиметровых снарядов техника поразила район размещения огневых средств армии киевского режима, находившиеся на дистанции более 20 километров. По завершению задачи специалисты замаскировали орудие и ушли в подземные укрытия.

Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем в унисон. командир орудия с позывным"Ян"

Напомним, что 2С5 "Гиацинт-С" представляет из себя самоходную пушку. Она предназначена для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники врага. Гаубица разработана в Советском Союзе середине 1970-х годов

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России