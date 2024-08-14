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МО сообщило об уничтожении "Гиацинтом-С" артиллерийских установок ВСУ

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"Центр" выполнил задачу на авдеевском направлении СВО.

Российский боевой расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" при "Центральной" группировке войск уничтожил артиллерийские установки Вооруженных сил Украины  на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что после получения координат цели противника от разведки, произведенной беспилотниками, орудие выполнило наводку. Далее огнем 152-миллиметровых снарядов техника поразила район размещения огневых средств армии киевского режима, находившиеся на дистанции более 20 километров. По завершению задачи специалисты замаскировали орудие и ушли в подземные укрытия.

Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем в унисон.

командир орудия с позывным"Ян"

Напомним, что 2С5 "Гиацинт-С" представляет из себя самоходную пушку. Она предназначена для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники врага. Гаубица разработана в Советском Союзе середине 1970-х годов

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевское направление, всу, гиацинт-с, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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