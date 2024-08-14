Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают личный состав и военную технику украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее мы сообщали, что Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР.

Видео: Минобороны России