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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

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Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают личный состав и военную технику украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее мы сообщали, что Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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