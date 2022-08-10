МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации

Военные объяснили, в каком случае используются данные высокоточные боеприпасы.

Российское министерство показало видео применения снарядов "Краснополь" во время специальной военной операции на Украине. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что САУ заряжаются данными снарядами в том случае, если требуется "ювелирная точность" для ликвидации укрепленных пунктов противника.

Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды "Краснополь" применяют, можно сказать, по таким - особым случаям. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что из 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" российскими боевыми расчетами огонь ведется на дальностях до 30 километров. Во время выполнения боевых задач артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Стрельба может вестись как с закрытых точек, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Командир батареи самоходных артиллерийских установок "Мста-У" по имени денис уточнил, что "Краснополь" из-за его высокой точности используется именно по укрытым мишеням, так как способен сразу с первого снаряда попадать без пристрелки.

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С".

Фото и видео: Минобороны России