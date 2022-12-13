Игорь Конашенков рассказал о работе группировки "Центр" на СВО.

Российская группировка "Центр" нанесла поражение подразделениям Вооруженным силам Украины на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Известно, что ликвидировано до ста человек личного состава противников. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 1 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что задачи выполнялись при помощи нанесения ударов оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии.

Поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно военные смогли ликвидировать две боевые бронированные машины, три автомобиля и одну гаубица Д-30 сил ВСУ.

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России