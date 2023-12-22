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МО РФ заявило об уничтожении замаскированных блиндажей противника на купянском направлении

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Танкисты помогли пехоте ликвидировать пулеметную точку ВСУ.

Российские экипажи танков Т-80 от 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск уничтожили замаскированные блиндажи и личный состав Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Командир танка с позывным "Пингвин" уведомил общественность о том, что стрельба велась с закрытой огневой точки. В общей сложности танкисты произвели 12 выстрелов. Военнослужащие рассказал, что вместе с коллегами уничтожил пулеметную точку противника с дистанции 400 метров. Этот объект ВСУ мешал продвижению российской пехоты по территории. 

Противник вел обстрел, там была бойница пулеметная, пехота не могла пройти. Пришлось выкатывать танчик. <…> Пулеметную точку подавили, пехота прошла, закрепилась.

командир с позывным "Пингвин"

Командир уточнил, что был награжден государственной медалью "За отвагу". 

МО заявило, что ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, т-80, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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