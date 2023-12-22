Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер отметил, что Мотострелки при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки и две контратаки Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Терны и Червоная Диброва.

Отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных, 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Червоная Диброва и улучшили положение по переднему краю. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали семь минометных расчетов, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун-3000" у противника. Дополнительно средствами ПВО и РЭБ поражены два дрона у ВСУ самолетного типа "Лелека-100" и "Фурия". Армия киевского режима лишилась до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, семь минометных расчетов, трех единиц автомобильной техники, одной гаубицы Д-30.

"Юг" занял более выгодные рубежи на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России