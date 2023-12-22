Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Дополнительно военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 46 аэромобильной, 92 десантно-штурмовой, 28, 93 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 апреля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Ранеными и убитыми противник на Донецком направлении потерял до 630 военнослужащих. Вадим Астафьев, глава пресс-служба "Юга"

Во время ведения контрбатарейной борьбы "Югом" уничтожены 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Паладин" американского производства и "Краб" польского изготовления, 152-миллметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Также поражены боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России