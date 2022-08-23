Союзные силы из народной милиции Донейкой и Луганской народных республик Донбасса, а также Вооруженные силы России успешно развивают наступление на донецком направлении. Об этом журналистам рассказал в рамках регулярного брифинга от 23 августа официальный представитель военного министерства РФ Игорь Конашенков. Также известно о том, что в районе города Артемовска союзники вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево. Эта территория является важным узлом обороны города.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что продолжаются действия по окружению группировки Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Вблизи населенного пункта Кодема союзные силы блокировали с трех сторон. Войсками осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ. Речь идет о личном составе 214-го батальона "Опфор".
МО РФ заявило об освобождении населенного пункта Комсомольское Николаевской области.
Фото и видео: Минобороны России
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