Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что свыше 75% населенного пункта уже находится под контролем союзных сил.

Союзные силы из народной милиции Донейкой и Луганской народных республик Донбасса, а также Вооруженные силы России успешно развивают наступление на донецком направлении. Об этом журналистам рассказал в рамках регулярного брифинга от 23 августа официальный представитель военного министерства РФ Игорь Конашенков. Также известно о том, что в районе города Артемовска союзники вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево. Эта территория является важным узлом обороны города.

Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что продолжаются действия по окружению группировки Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Вблизи населенного пункта Кодема союзные силы блокировали с трех сторон. Войсками осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ. Речь идет о личном составе 214-го батальона "Опфор".

МО РФ заявило об освобождении населенного пункта Комсомольское Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России