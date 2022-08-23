Игорь Конашенков рассказал о продвижении союзных сил во время СВО.

Российское министерство по обороне заявило об освобождении населенного пункта Комсомольское в Николаевской области. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 23 августа рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. В настоящее время также продолжается деятельность по окружению группировки Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Генерал-лейтенант рассказал об успешных операциях, проводимых во время наступательных действий по Херсонско-Николаевском направлении, вблизи Александровки.

Союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности военные взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. По информации от горя Конашенкова, союзниками свобожден населенный пункт Комсомольское. Ведется дальнейшее продвижение в глубину обороны противника (ВСУ) на этом направлении. Силы продвинулись на три километра вперед. Установлен контроль над территорией Николаевской области с площадью в 12 квадратных километров.

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Фото и видео: Минобороны России