Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти

Политик напомнил об организации Киевом подобных преступлений последние восемь лет.

Российский писатель, сопредседатель политической партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин назвал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной типичным для киевской власти. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что подобная преступная схема известна и продолжается, пока жива "политическая властная" система в Киеве.

Фактура произошедшего, она типична, в стиле киевской власти последних восьми лет. Они именно это делают раз за разом – компенсируют террором то, что он неспособны совершить на поле боя. Захар Прилепин, писатель и политик

Эксперт считает, что обнаружение подобных преступников и противодействие им на текущий момент крайне усложнилось, так как они могут быть русского происхождения и даже с российскими паспортами, говорить на хорошем русском языке. Захар Прилепин добавил, что считает, что до тех пор, пока Киевом управляют определенные люди и остается нынешняя политическая властная система, то подобные действия будут повторяться.

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Фото и видео: одноклассники / Вести Live