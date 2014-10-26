МО РФ: войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами

Министерство обороны России сообщило, что войска Луганской народной республики установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Такое заявление сделал официальный представитель Вооруженных сил РФ в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 марта. Генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что силы ЛНР продолжают ликвидировать подразделения 30-й бригады ВСУ.
Подразделения народной милиции ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт заметил прессе, что на данный момент уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника.
МО РФ: националистам приказано покидать Мариуполь под видом мирных жителей.
Фото и видео: Минобороны России
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