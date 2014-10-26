Игорь Конашенков рассказал об успехах ЛНР к утру 22 марта.

Министерство обороны России сообщило, что войска Луганской народной республики установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Такое заявление сделал официальный представитель Вооруженных сил РФ в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 марта. Генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что силы ЛНР продолжают ликвидировать подразделения 30-й бригады ВСУ.

Подразделения народной милиции ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт заметил прессе, что на данный момент уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника.

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Фото и видео: Минобороны России