МО РФ: националистам приказано покидать Мариуполь под видом мирных жителей

Михаил Мизинцев рассказал о провокациях местных боевиков.

Министерство обороны России заявило, что украинским националистам приказано покидать Мариуполь под видом мирных жителей в гражданской одежде, в том числе и по установленным гуманитарным коридорам. Такими сведениями с журналистами во время брифинга поделился руководитель Национального центра управления ВС РФ Михаил Мизинцев. Генерал-полковник уточнил, что постановление направлено от официальных властей страны.

При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Михаил Мизинцев добавил, что 20 марта украинские боевики батальона "Азов" (экстремистское , радикальное и террористическое движение, деятельность которого запрещена в РФ)убили родителей двоих несовершеннолетних граждан, а после прикрылись этими же детьми. На машине семьи радикалы пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье. Этот инцидент стал известен силам ВС РФ. Боевики были задержаны, а дети - спасены.

Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева.

Фото и видео: Минобороны России