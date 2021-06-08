Игорь Конашенков рассказал об успехах ДНР и ЛНР по продвижению на Украине.

Российское министерство по обороне сообщило о том, что войска Донецкой народной республики освободили украинский населенный пункт Новобахмутовка. Соответствующее заявление на регулярном утреннем брифинге от 4 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в ходе боев в районе действия 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, подразделения Народной милиции Луганской Республики продвинулись на глубину в два километра. Силы ЛНР заблокировали населенный пункт Новотошковское с востока и южного направления.

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Фото и видео: Минобороны России

