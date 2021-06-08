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МО РФ: авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"
Сегодня, 10:49
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МО РФ: авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"

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Игорь Конашенков сообщил о работе военных на Украине к утру 4 марта.

Российское министерство по обороне заявил о том, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России за ночь ликвидировала два пункта управления Вооруженных сил Украины, а также два ракетно-зенитных комплекса противника "Бук-М1".  ЗРК находились в районах Верхнеторецкого и Красногорска. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 4 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ уточнил, что в общей сложности за сутки уничтожено 14 военных объектов ВСУ.

Среди них два пункта управления, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Игорь Конашенков, генерал-майор ВСУ

Средства противовоздушной обороны России сбили в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов Украины над территориями Николаева, Херсона, Кураховки, Индустриального  и Великой Новоселки.

Басурин: войска ДНР практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, бук-м1, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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