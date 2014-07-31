Басурин: войска ДНР практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя

В НМ ДНР рассказали о том, какие части региона следует освободить от нацбатов.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР практически взяли под свой контроль центральную часть украинского города Мариуполя. С соответствующей информацией чиновник выступил в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт подчеркнул, что силам НМ остается зачистить только территорию порта и промышленной зоны населенного пункта.

В Мариуполе идет зачистка города. Почти уже контролируем центральную часть. Это один из районов, который оказывал нам сопротивление. Остается промзона и порт. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Напомним, что российский лидер Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Решение принято в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик, которые обратились к Креплю за помощью.

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Фото: пресс-служба НМ ДНР