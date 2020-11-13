МО РФ: уничтожили три артиллерийских взвода гаубиц М777 на Украине

Поражены командные пункты ВСУ.

Российские силы уничтожили три артиллерийских взвода гаубиц М777 на Украине в ходе специальной военной операции за последние сутки. Об этом уведомил в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что армейская и оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять боевые задачи. ВС РФ поразили взвод РСЗО HIMARS, расположенный в Николаевской области.

Поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое ДНР, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что уничтожена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, находящиеся в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области. Также поражены позиции 46-й аэромобильной бригады у Белогорки Херсонской области, 72 артиллерийских подразделения. ВС РФ унистожили четыре склада с боеприпасами и техникой в Харьковской и Запорожской областях.

Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов.

Фото и видео: Минобороны России