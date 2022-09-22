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Российская ПВО за сутки сбила 37 снарядов РСЗО и 17 украинских дронов

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боеприпасов HIMARS и "Ольха".

Российская противовоздушная система за последние сутки проведения специальной военной операции сбила 37 снарядов реактивных систем залпового огня противника HIMARS и "Ольха", а также 17 украинских дронов. Соответствующей статистикой в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В воздухе уничтожено 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов  HIMARS в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что десять снарядов от "Ольхи" поражены в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха, находящихся в Донецкой Народной Республики, а также Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон. Дроны ВСУ располагались в Николаевской, Херсонской областях, территориях ДНР. Уничтожено 7 противорадиолокационных ракет HARM, обнаруженных в районе Чернобаевки.

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, беспилотники, всу, игорь конашенков, минобороны, ольха, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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