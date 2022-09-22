ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал об операции у Моначиновки.

Воздушно-космические силы России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что в частности, поражена установка реактивной системы залпового огня HIMARS, переданная киевскому режиму американскими представителями в качестве военной помощи. Цель была размещена в Харьковской области.

В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что несение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка со стороны ВС РФ, привело к полной потере боеспособности 96-го батальона. Далее остатки личного состава ВСУ покинули территорию.

В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины.

Фото и видео: Минобороны России