"Днепр" при помощи "Ноны-С" выполнили задачу на СВО.

Росийский экипаж 120-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Нона-С" при морской пехоте Черноморского флота страны уничтожил пункт наблюдения Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки Днепр. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Бойцы получи ли сведения о вражеском объекте за счет разведывательно-поисковых действий и работы средств воздушной разведки. Известно, что задача выполнена силами группировки "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие занимаются уничтожением бронированной техники противника, его огневых средств, складов с боеприпасами, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок армии киевского режима.

Был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки. Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий "Нона". пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что российские экипажи совершили марш на огневые позиции, а после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем живую силу местных боевиков .

МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России