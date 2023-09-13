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МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении восьми атак ВСУ

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 Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении отразили восемь атак Вооруженных сил Украины  в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Первомайского. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты, четыре единицы автомобильной техники, гаубица "Мста-Б". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации.

Отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреева, Первомайское и Красногоровка ДНР.

 Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно в районе населенного пункта Новомихайловка на территории Донецкой народной республики военнослужащими ликвидирован склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: георгий минесашвили, донецкое направление, миноборон, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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