Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские Вооруженные силы на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции за минувший день отразили две атаки противника у Вербового и поразили скопления живой силы и техники трех бригад Вооруженных сил Украины у Работино. В общей сложности ВСУ лишились до 200 человек личного состава и 14 единиц боевой техники: танка, трех бронированных машин пехоты, двух автомобилей. В рамках контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и М119 американского производства, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что работа выполнялась при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России