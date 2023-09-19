Георгий Минесашвили оценил работу "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины у Майорска и Каменки. При этом потери противника составили до 225 человек личного. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка ДНР. Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. глава пресс-службы "Юга"

Дорполнительно ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля. В рамках организации контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 американского изготовления,самоходная гаубица "Гвоздика".

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России