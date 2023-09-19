МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

Роман Кодрян оценил работу "Днепра" на СВО.

Группировка "Днепр" течение минувших суток уничтожили на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции более 175 человек личного состава Вооруженных сил Украины, две боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге со СМИ от 19 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Днепр" Роман Кодрян. Задачи выполнялись при участии тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации.

Отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30 и орудия "Мста-Б" и Д-20.

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России