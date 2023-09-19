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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

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Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил России в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении за последние сутки уничтожили до 20человек личного состава, два автомобиля. В рамках контрбатарейной борьбы поразили две гаубицы противника Д-20 и Д-30.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

Поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, кяпснкое направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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