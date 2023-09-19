Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил России в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении за последние сутки уничтожили до 20человек личного состава, два автомобиля. В рамках контрбатарейной борьбы поразили две гаубицы противника Д-20 и Д-30. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

Поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

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Фото и видео: Минобороны России