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"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

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В МО РФ рассказал и о выполнении боевой задачи в Херсонской области.

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, которые пытались переправиться через реку Днепр. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне со ссылкой на события, которые произошли в зоне проведения специальной военной операции. Они опубликовали в социальных сетях кадры с боевого задания. Известно, что противник хотел закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.

Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом ТОС "Солнцепек".

пресс-служба Минобороны РФ

В ролике профильного ведомства демонстрируется полет реактивных снарядов систем "Солнцепек" с последующим их попаданием в цель ВСУ. Далее боеприпасы взорвались. В министерстве напомнили, что термобарические снаряды от огнеметных систем создают характерные объемные взрывы, которые хорошо различимы на кадрах.

Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, диверсия, минобороны, сво, солнцепек, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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