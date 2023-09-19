Экипажи Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Красным Лиманом

В Минобороны рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52 от Центрального военного округа ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции бронированную технику и опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороны. Специалисты пояснили, что летчики получили координаты целей, после чего использовали для ликвидации объектов противника противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении специальной военной операции. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что дополнительно для поражения живой силы и площадных целей применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8. Зпуски данного вида оружия производятся с выполнением приема кабрирования.

На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России