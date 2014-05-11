МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

При поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вадим Астафьев, глава прес-сслужбы "Юга"

Боевыми расчетами ракетных комплексов и реактивной артиллерии в зоне СВО нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений оперативно-тактической группы противника "Соледар",размещенному в районе Славянска, а артиллерией, штурмовой и армейской авиацией ликвидированы копления живой силы и военной техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Во время контрбатарейной борьбы военнослужащими уничтожены буксируемые гаубицы "Мста-Б", орудие Д-20, радиолокационная станция AN/TPQ-36 американского производства в Новгородском.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в районе Никольского.

Фото и видео: Минобороны России